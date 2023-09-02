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Antalyaspor - Kayserispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'ndaki mücadelede Yasin Kol düdük çalıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 21:41 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 21:41
Antalyaspor - Kayserispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor.

Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor, karşı karşıya geliyor.

İlk 3 haftada Antalyaspor'un 2, Kayserispor'un ise 5 puanı bulunuyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Saric, Ufuk, Holtmann, Van de Streek, Larsson, Buksa

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Arif, Carole, Ackah, Ramazan, Karimi, Kemen, Thiam, Gökhan

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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