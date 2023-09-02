Antalyaspor - Kayserispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor.
Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor, karşı karşıya geliyor.
İlk 3 haftada Antalyaspor'un 2, Kayserispor'un ise 5 puanı bulunuyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Saric, Ufuk, Holtmann, Van de Streek, Larsson, Buksa
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Arif, Carole, Ackah, Ramazan, Karimi, Kemen, Thiam, Gökhan
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Kayserispor maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.