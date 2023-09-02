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Antalyaspor 1 - 1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'un golü Sander van de Streek'ten gelirken Kayserispor'un sayısını Mame Thiam kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 00:11
Antalyaspor 1 - 1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

58. dakikada Larsson'un pasında ceza alanında topla buluşan Buksa'nın şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

69. dakikada Bytyqi'nin ceza alanı dışında topla buluşturduğu Saric'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Anıl Usta

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Saric, Holtmann (Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt), Streek (Dk. 67 Bytyqi), Larsson (Dk. 83 Milosevic), Buksa (Dk. 83 Assombalonga)

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma (Dk. 90+3 Talha Sarıarslan), Attamah, Arif Kocaman, Carole (Dk. 81 Muhammed Eren Arıkan), Karimi, Kemen (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 66 Mane), Gökhan Sazdağı, Thiam

Goller: Dk. 34 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 44 Streek (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Kemen, Dk. 51 Carole, Dk. 88 Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Dk. 31 Güray Vural, Dk. 89 Assombalonga (Bitexen Antalyaspor)

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