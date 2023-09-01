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Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası başlıyor. Haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 20:56 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 21:10
Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor.

Çaykur Rizespor ile Vavacars Fatih Karagümrük, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

4 puanı bulunan her iki takım da karşılaşmadan galibiytetle ayrılmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, H. İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanocic, Sauer, Zeqiri, Benhur

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ryan Mendes, Lasagna

RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de başladı. Karışlaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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