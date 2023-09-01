Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor.

Çaykur Rizespor ile Vavacars Fatih Karagümrük, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

4 puanı bulunan her iki takım da karşılaşmadan galibiytetle ayrılmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, H. İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanocic, Sauer, Zeqiri, Benhur

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ryan Mendes, Lasagna

RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de başladı. Karışlaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.