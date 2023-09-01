Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor.
Çaykur Rizespor ile Vavacars Fatih Karagümrük, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
4 puanı bulunan her iki takım da karşılaşmadan galibiytetle ayrılmak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, H. İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanocic, Sauer, Zeqiri, Benhur
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ryan Mendes, Lasagna
RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de başladı. Karışlaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.