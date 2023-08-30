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Süper Lig'de büyük rekabet

3. haftadaki 7 karşılaşmanın 4’ü beraberlikle bitti. İki takım ise tek farklı galibiyete uzanmayı başardı Haftanın büyük sürprizi Rize’den gelirken; transfer yasağı olan Kayseri de Samsun’u devirdi Haftayı bay geçen ve ligde iki galibiyeti bulunan tek ekip olan F.Bahçe zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Süper Lig'de büyük rekabet

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta geride kaldı. Avrupa maçları nedeniyle Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın müsabakalarının ertelendiği haftaya beraberlikler damga vurdu. Oynanan 7 karşılaşmanın 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor, Gaziantep'i 2-0 yenerek ilk galibiyetini alırken; konuk ekip ise 3'te 0 çekti. Transfer yasağı bulunan Kayserispor'un, Samsunspor'u 2-0 yenmesi de dikkat çekiciydi.

17 YIL SONRA İLK KEZ

Haftanın bir diğer dikkat çeken sonucuna ise Çaykur Rizesepor imza attı. Trabzonspor'u 3-2 yenen mavi-yeşilliler, bu deplasmandan 17 yıl sonra 3 puanla ayrılmayı başardı. Süper Lig'de şu ana kadar geride kalan üç haftada iki galibiyeti bulunan tek takım haftayı bay geçen Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, maç eksiğine rağmen 6 puanla zirvedeki yerini korudu. Üç maçta 5 puana ulaşan altı takım ise Fenerbahçe'nin arkasında sıralandı.

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