Kayserispor Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligde 3. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor.

Kayseri'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Ali Karimi, Cardoso, Thiam, Gökhan Sazdağı

Samsunspor: Okan Koçuk, Bola, Van Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Schindler, Ntcham, Taylan Antalyalı, Fofana, Emre Kılınç, Mouandilmadji

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Samsunspor maçı saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.