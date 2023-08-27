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Kayserispor Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 19:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 20:10
Kayserispor Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligde 3. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor.

Kayseri'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Ali Karimi, Cardoso, Thiam, Gökhan Sazdağı

Samsunspor: Okan Koçuk, Bola, Van Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Schindler, Ntcham, Taylan Antalyalı, Fofana, Emre Kılınç, Mouandilmadji

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Samsunspor maçı saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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