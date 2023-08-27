Kayserispor Samsunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligde 3. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor.
Kayseri'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Ali Karimi, Cardoso, Thiam, Gökhan Sazdağı
Samsunspor: Okan Koçuk, Bola, Van Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Schindler, Ntcham, Taylan Antalyalı, Fofana, Emre Kılınç, Mouandilmadji
KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Samsunspor maçı saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.