Kayserispor 2-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Karşılaşmanın ilk golünü 16. dakikada Kayserispor'dan Uzodimma kaydetti.
Ardından 21. dakikada Samsunspor'dan Mouandilmadji sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 38. dakikasında bu kez Thiam, Kayserispor'a galibiyeti getiren golü attı.
Maç bu gollerle Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Kayserispor haftaya Antalyaspor'a konuk olacak.
Samsunspor ise İstanbulspor'u sahasında konuk edecek.