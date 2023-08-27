Kayserispor 2-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmanın ilk golünü 16. dakikada Kayserispor'dan Uzodimma kaydetti.

Ardından 21. dakikada Samsunspor'dan Mouandilmadji sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında bu kez Thiam, Kayserispor'a galibiyeti getiren golü attı.

Maç bu gollerle Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kayserispor haftaya Antalyaspor'a konuk olacak.

Samsunspor ise İstanbulspor'u sahasında konuk edecek.