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Kayserispor 2-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden ev sahibi Kayserispor 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 21:33
Kayserispor 2-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmanın ilk golünü 16. dakikada Kayserispor'dan Uzodimma kaydetti.

Ardından 21. dakikada Samsunspor'dan Mouandilmadji sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında bu kez Thiam, Kayserispor'a galibiyeti getiren golü attı.

Maç bu gollerle Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kayserispor haftaya Antalyaspor'a konuk olacak.

Samsunspor ise İstanbulspor'u sahasında konuk edecek.

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