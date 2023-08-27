Alanyaspor - Hatayspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor 11 : Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, João Novais, Efecan, Tayfur, Janvier, Eduardo
A. Hatayspor 11 : Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Hodžić, Dele-Bashiru, Bertuğ, Strandberg
ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Hatayspor maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.