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Alanyaspor - Hatayspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Alanyaspor evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Haberimizden karşılaşmayı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 21:48 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 21:53
Alanyaspor - Hatayspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor 11 : Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, João Novais, Efecan, Tayfur, Janvier, Eduardo

A. Hatayspor 11 : Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Hodžić, Dele-Bashiru, Bertuğ, Strandberg

ALANYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Hatayspor maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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