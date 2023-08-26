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Sivasspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. İki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 22:20
Sivasspor Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

İki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Sivaspor - Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur, Charisis, Yunus Emre, Emrah, Saiz, Gerson Rodrigues, N'Jie

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan, Larsson, Bytyqi, Assombalonga

SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Antalyaspor maçı 21.45'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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