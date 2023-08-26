Sivasspor Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
İki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Sivaspor - Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur, Charisis, Yunus Emre, Emrah, Saiz, Gerson Rodrigues, N'Jie
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan, Larsson, Bytyqi, Assombalonga
SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Antalyaspor maçı 21.45'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.