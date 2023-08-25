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Yarı otomatik ofsayt sistemi

Türkiye Futbol Federasyonu, yaklaşık 10 milyon euro yatırımla sezonun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılacağını açıkladı: "Bu sezonun ikinci yarısından itibaren devreye alacağımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi futboldaki rekabetin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak vizyon projelerimiz arasında yer almaktadır."

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Yarı otomatik ofsayt sistemi

Türkiye Futbol Federasyonu, yaklaşık 10 milyon euro yatırımla sezonun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılacağını açıkladı: "Bu sezonun ikinci yarısından itibaren devreye alacağımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi futboldaki rekabetin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak vizyon projelerimiz arasında yer almaktadır."

BAŞKANLARA BÜYÜK CEZA

PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 400'er bin TL para cezası verdi. Trabzonspor 920 bin, G.Saray 595 bin, Beşiktaş 512 bin, Fenerbahçe ile Samsunspor da 60'ar bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Beşiktaş ikinci başkanı Ergin Baltacı da 400 bin TL ceza aldı.

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