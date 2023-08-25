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Konyaspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 15:00
Konyaspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor ile Gaziantep ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Gaziantep maçı 25Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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