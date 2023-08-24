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Rize'de hedef 4 mevki

Ligde Trabzonspor'a konuk olacak Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Palut, "Aramızdan ayrılanlar da olabilir. Mevki anlamında 4 nokta için çalışıyoruz. Takım derinliğini sağlamak için yapmamız gereken transferler de var" değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Rize'de hedef 4 mevki
Ligde Trabzonspor'a konuk olacak Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Palut, "Aramızdan ayrılanlar da olabilir. Mevki anlamında 4 nokta için çalışıyoruz. Takım derinliğini sağlamak için yapmamız gereken transferler de var" değerlendirmesinde bulundu.
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