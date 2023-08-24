Rize'de hedef 4 mevki

Ligde Trabzonspor'a konuk olacak Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Palut, "Aramızdan ayrılanlar da olabilir. Mevki anlamında 4 nokta için çalışıyoruz. Takım derinliğini sağlamak için yapmamız gereken transferler de var" değerlendirmesinde bulundu.
Ligde Trabzonspor'a konuk olacak Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Palut, "Aramızdan ayrılanlar da olabilir. Mevki anlamında 4 nokta için çalışıyoruz. Takım derinliğini sağlamak için yapmamız gereken transferler de var" değerlendirmesinde bulundu.