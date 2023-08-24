Konya'ya iki yıldız

Konyaspor, Fransız orta saha M'Vila ve İspanyol forvet Mina transferlerini tamamlamak için son aşamaya geldi. Celta Vigo'yla yollarını ayıran 27 yaşındaki Mina, geçen sezon kiralık olarak Suudi Arabistan'da Al-Shabab'da 28 karşılaşmada 6 gol, 5 asist yaptı. Olympiakos'tan ayrılan 33 yaşındaki M'Vila ise 45 maçta 2 asist katkısı sağladı.
Konyaspor, Fransız orta saha M'Vila ve İspanyol forvet Mina transferlerini tamamlamak için son aşamaya geldi. Celta Vigo'yla yollarını ayıran 27 yaşındaki Mina, geçen sezon kiralık olarak Suudi Arabistan'da Al-Shabab'da 28 karşılaşmada 6 gol, 5 asist yaptı. Olympiakos'tan ayrılan 33 yaşındaki M'Vila ise 45 maçta 2 asist katkısı sağladı.