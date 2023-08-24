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Çok iyi hazırlanmalıyız

Gaziantep'ten galibiyetle dönen Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, evlerinde Antalyaspor'la zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurguladı. Servet Çetin, "Antalyaspor çok iyi organize olan, daha düzenli bir takım. Çok iyi hazırlanmalıyız. İnşallah bir eksiğimiz olmaz" diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Çok iyi hazırlanmalıyız
Gaziantep'ten galibiyetle dönen Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, evlerinde Antalyaspor'la zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurguladı. Servet Çetin, "Antalyaspor çok iyi organize olan, daha düzenli bir takım. Çok iyi hazırlanmalıyız. İnşallah bir eksiğimiz olmaz" diye konuştu.
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