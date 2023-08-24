Gaziantep'ten galibiyetle dönen Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, evlerinde Antalyaspor'la zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurguladı. Servet Çetin, "Antalyaspor çok iyi organize olan, daha düzenli bir takım. Çok iyi hazırlanmalıyız. İnşallah bir eksiğimiz olmaz" diye konuştu.
Gaziantep'tengalibiyetle dönen Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, evlerinde Antalyaspor'la zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurguladı. Servet Çetin, "Antalyaspor çok iyi organize olan, daha düzenli bir takım. Çok iyi hazırlanmalıyız. İnşallah bir eksiğimiz olmaz" diye konuştu.