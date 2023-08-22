Ahmet Nur Çebi, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiler.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü'nün 18.08.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 18.08.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- CORENDON ALANYASPOR Kulübü futbolcusu OĞUZ AYDIN'ın 19.08.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.08.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca, " belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca ve 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK 'in 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MUSTAFA ERHAN KAPLAN 'ın aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 22.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5-EYÜPSPOR Kulübü Başkanı MURAT ÖZKAYA 'nın 19.08.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 22.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.08.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN 'ın 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 20.08.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 21.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan ve Kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan açıklama suretiyle " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ 'nin 21.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ENGİN BALTACI 'nın müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 20.08.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 21.08.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5. maddesi ve Ek-1 uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 21.08.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- AHLATCI ÇORUM FK Kulübü'nün 18.08.2023 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-BITEXEN GİRESUNSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki " usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 19.08.2023 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 19.08.2023 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.08.2023 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ALTAY Kulübü'nün 20.08.2023 tarihinde oynanan ALTAY-TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- EYÜPSPOR Kulübü'nün 21.08.2023 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- KOCAELİSPOR Kulübü futbolcusu YUSUF EMRE GÜLTEKİN'in 21.08.2023 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19-Antrenör ÇAĞDAŞ CANDAN'ın "hükümlülük" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 60. maddesi uyarınca 22.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.