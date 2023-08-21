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Ankaragücü Adana Demirspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:55
Ankaragücü Adana Demirspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi kapanıyor.

MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Ankaragücü ilk galibiyetini almak, Adana Demirspor ise 2'de 2 yapmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Rafal, Hayrullah, Mert, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga, Efkan, Kitsiou, Renaldo, Ali Sowe

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Dorukhan, Yusuf Erdoğan, Emre, Akintola, Niang

ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Adana Demirspor maçı 21Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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