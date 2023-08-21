Ankaragücü Adana Demirspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi kapanıyor.
MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Ankaragücü ilk galibiyetini almak, Adana Demirspor ise 2'de 2 yapmak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Rafal, Hayrullah, Mert, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga, Efkan, Kitsiou, Renaldo, Ali Sowe
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Dorukhan, Yusuf Erdoğan, Emre, Akintola, Niang
ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Adana Demirspor maçı 21Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.