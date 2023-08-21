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Ankaragücü 1-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kritik mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 23:31
Ankaragücü 1-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 2'nci haftasında MKE Ankaragücü, TFF'nin incelemesinin ardından Eryaman Stadı zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığı gerekçesiyle Adana Demirspor'u İstanbul'da konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

10'uncu dakikada Kitsiou'nun pasında topla buluşan Sowe, meşin yuvarlağı kontrol ederek Semih Güler'den sıyrıldı. Sowe'un ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

21'inci dakikada Kevin Rodrigues'in soldan ortasında Niang'ın dokunduğu top, Mert Çetin'in eline çarparak kalecide kaldı. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın, VAR incelemesinin sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

26'ncı dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Niang, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

27'nci dakikada sağdan Yusuf Erdoğan, ceza sahası içine girerek meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Topla buluşan Niang'ın vuruşunda savunma engeline takılan meşin yuvarlak kaleci Gikiewicz'de kaldı.

35'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Cephas, Svensson'dan sıyrılarak son çizgiye indi. Bu oyuncunun arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağa Kitsiou kayarak vurdu ancak top yandan dışarı gitti.

42'nci dakikada MKE Ankaragücü skoru eşitledi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında Kitsiou'nun pasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert vuruşunda kaleci Ertaç'tan dönen topu Efkan Bekiroğlu ağlara gönderdi: 1-1.

56'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cephas'ın yerden pasında topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

61'inci dakikada Niang'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba, sağdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'a meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciyi geçen topu Mert Çetin son anda uzaklaştırdı.

79'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Hanousek, ceza yayı önüne hareketlenen Chatzigiovannis'e meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağa sahip oldu.

Mücadele 1-1 sona erdi.

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