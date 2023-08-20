Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor.
Gaziantep FK ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Gaziantep FK ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Sivasspor ise Samsunspor'la 1-1 berabere kalmıştı.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Soyalp, Jevtovic, Mustafa, Stankovski, Max Gradel, Markovic
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğr, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Gerson, N'Jie
GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Sivasspor maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.