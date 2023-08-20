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Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 21:42
Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor.

Gaziantep FK ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Sivasspor ise Samsunspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Soyalp, Jevtovic, Mustafa, Stankovski, Max Gradel, Markovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğr, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Gerson, N'Jie

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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