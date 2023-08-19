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Hatayspor 0 - 0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 23:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 00:01
Hatayspor 0 - 0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisinin karşısına çıktı.

4.17'de oyunun durduğu sırada sahadaki oyuncular ve tribündeki taraftarlar alkışlarla 6 Şubat'ta depremde kaybedenleri andı, bazı taraftarlar sahaya çiçek attı.

6. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Kasımpaşa'dan Neto, bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

18. dakikada sol kanatta Engin Can Aksoy'un pasıyla topla buluşan buluşan Hatayspor'dan Fernandes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

29. dakikada Engin Can Aksoy'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ Yıldırım topuyla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Dele- Bashiru'nun pasıyla ceza sahasına giren Görkem Sağlam, 2 rakibini çalımladı, daha sonra savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

36. dakikada Engin Can Aksoy'un sol kanattan altı pas içerisine ortaladığı meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis, uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

48. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası içerisine kestiği topa yükselen Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

62. dakikada topla ceza sahasına giren Dele-Bashiru'nun altı pas içerisine çıkardığı meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

72. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içerisine çıkardığı topla buluşan Hodzij'in sert vuruşuyla top auta gitti.

90. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı korner atışında kaleci Gianniotis, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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