Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. 2. haftada ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Anıl, Emirhan, Halil Pehlivan, Olawoyin, Mithat, Zeqiri, Varesanovic, Benhur, Mary

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Efecan, Novais, Eduardo, Anderson

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı 19.15'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.