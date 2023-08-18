Haberler Süper Lig İstanbulspor 1-1 Kayserispor (Maç sonucu ÖZET)

İstanbulspor 1-1 Kayserispor (Maç sonucu ÖZET)

Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. İki ekibin de rakip fileleri birer kez havalandırdığı mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 22:58 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 23:02
İstanbulspor 1-1 Kayserispor (Maç sonucu ÖZET)

Süper Lig 2. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maç saat 21.00'de başladı, karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çaldı.

İstanbulspor'un golü 81. dakikada İbrahim Yılmaz'dan geldi. Kayserispor'da ise 77. dakikada Mame Thiam topu ağlara gönderen isim oldu.

Bu sonucun ardından iki takım da ligdeki puanlarını 2'ye yükseltti.

Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Galatasaray'ı evinde ağırlayacak; Kayserispor ise 27 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

DİĞER
Aşık halleri sakın sizi yanıltmasın! Umut verip yarı yolda bırakan 5 burç açıklandı
Terör sevici Merdan Yanardağ'ı Soyer'den sonra CHP'li Eren Erdem de ziyaret etti!
Ezeli rakiplere transferde kötü haber!
G.Saray'da rota İngiltere! Bir yıldız daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalya ile Konya puanları paylaştı!
G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı!
30. POMEM sınavı ne zaman 2023?
AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi 2023
2023/ALES-2 ne zaman, saat kaçta, salona son giriş saati kaç?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı! G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı! 22:18
12 Dev Adam finalde! 12 Dev Adam finalde! 21:46
Ezeli rakiplere transferde kötü haber! Ezeli rakiplere transferde kötü haber! 19:44
Filenin Sultanları galibiyetle başladı Filenin Sultanları galibiyetle başladı 19:28
Antalyaspor - Konyaspor | CANLI Antalyaspor - Konyaspor | CANLI 18:47
Trabzonspor G.Saray maçı için İstanbul'a gitti Trabzonspor G.Saray maçı için İstanbul'a gitti 17:58
Daha Eski
G.Saray için İstanbul'a geliyor! G.Saray için İstanbul'a geliyor! 17:13
Manolis Siopis'in yeni takımı açıklandı! Manolis Siopis'in yeni takımı açıklandı! 13:58
A Milli Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Önder Seden vefat etti A Milli Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Önder Seden vefat etti 14:05
Türkiye - İsveç voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - İsveç voleybol maçı saat kaçta? 14:07
Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta? 14:40
Aslan'ın teklifi ortaya çıktı! Aslan'ın teklifi ortaya çıktı! 14:48