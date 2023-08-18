İstanbulspor 1-1 Kayserispor (Maç sonucu ÖZET)

Süper Lig 2. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maç saat 21.00'de başladı, karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çaldı.

İstanbulspor'un golü 81. dakikada İbrahim Yılmaz'dan geldi. Kayserispor'da ise 77. dakikada Mame Thiam topu ağlara gönderen isim oldu.

Bu sonucun ardından iki takım da ligdeki puanlarını 2'ye yükseltti.

Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Galatasaray'ı evinde ağırlayacak; Kayserispor ise 27 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de sahasında Samsunspor'u konuk edecek.