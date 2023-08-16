Tat vermediler

Süper Lig'de ilk hafta sürprizlerle başladı. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş, tek farklı skorlarla kazanırken, ortaya koydukları futbol tat vermedi. Son şampiyon Galatasaray ise transfer yasağı nedeniyle dar bir kadroyla sahaya çıkan Kayserispor'a takıldı. Sarıkırmızılıların oynadığı futbol da hayal kırıklığı yaşattı. Fırtına, Antalyaspor önünde takım oyununu sahaya iyi yansıtıp kazanmasını bildi. Yıldızlarla dolu kadrosuyla göz kamaştıran Fenerbahçe, 10 kişi kalan Gaziantep FK karşısında skoru erken buldu ancak sonrasında maçı krize soktu. İsmail Kartal'ın ise oyuncu tercihleri tartışıldı. Haftanın en flaş sonucuna ligin yenisi Pendikspor'a karşı Hatayspor imza attı. Akdeniz ekibi, 5-1'lik skorla rakiplerine korku saldı. Deprem felaketinden beri Hatay'ı sahiplenen Volkan Demirel, saha içinde de farkını gösterdi. Avrupa'da destan yazan Adana Demirspor, lige de 3 puanla başladı. Kasımpaşa ve Alanyaspor da sezona galibiyetle başlamayı başardı.