Alanya'dan tek atış

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon zor günler yaşaylan Alanyaspor, yeni sezona fırtına gibi başladı. Turuncu-yeşilliler, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maça iyi başlayan Alanya, 31'de Efecan ile topu ağlara yolladı ancak hakem VAR'dan faul tespit edip golü geçersiz saydı. 45+4'te Novais mükemmel bir gol atıp skoru 1-0 yaptı.

10 KİŞİ KALDILAR

İle yarıyı önde tamamlayan Güney temsilcisi, ikinci yarıda da rakibine gol şansı vermedi. Başakşehir'de 77. dakikada Joao Figueiredo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta son sözü söyleyen isim 90+6'da Eduardo oldu. Lİge 3 puanla başlayan Alanyaspor, gol averajıyla ikinci sıraya yerleşti. Alanya haftaya Rize'ye gidecek, Başakşehir KAragümrük'ü konuk edecek.

AÇILIŞTA 5'TE 5 YAPTILAR

Alanyaspor, Süper Lig'de boy gösterdiği ilk üç sezonda ilk hafta maçlarını kaybetmişti. Sonraki 4 sezonda da açılış maçlarını kazanmıştı. Dün de galip gelerek üst üste 5'inci sezonu zaferle açmayı bildiler.

ERDOĞAN: GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

Alnayaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, sezona galibiyetle başlamanın önemine dikkat çekerek, "İyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Başakşehir'in gücünü biliyorduk ve ona göre mücadele ettik. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız bir oyun oldu. İlk yarının son anlarında golü bulduk. İkinci yarıda rakibin 10 kişi kalmasıyla biraz daha hakimiyet bize geçti. Önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Belözoğlu: Eksiklerimiz var

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sıcak havada zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Buraya galibiyet için gelmiştik. Saha içinde yapmamız gerekenleri yapamadık. Henüz ligin başındayız. Eksiklerimiz var bunları zaman içinde gidereceğiz. Takım halinde daha iyi oynamalıyız" dedi.

GÜNEY'DE FREN YAPIYOR

Başakşehir, geçmişten bu yana Alanya'ya konuk olduğu ilk Süper Lig maçını 5-0 kazanmış, sonraki 6 maçta ise (3B, 3G)galip gelememişti. İstanbul ekibi, güney ekibine karşı deplasmanda üst üste 7'inci kez kazanamadı