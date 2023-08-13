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Samsun 8-6 önde

Sivasspor ile Samsunspor oynayacağı maçla birlikte 19. kez rakip olacak. İki takım bugüne kadar 18 kez rakip oldu. Bu müsabakaların 8'ini Samsun, 6'sını da Sivas kazandı. İki takım arasındaki 4 maç ise berabere tamamlandı. Sivas'ta oynanan müsabakalarda Samsun'un tek galibiyeti bulunurken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı, 4 maçı ise ev sahibi kazandı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Samsun 8-6 önde
Sivasspor ile Samsunspor oynayacağı maçla birlikte 19. kez rakip olacak. İki takım bugüne kadar 18 kez rakip oldu. Bu müsabakaların 8'ini Samsun, 6'sını da Sivas kazandı. İki takım arasındaki 4 maç ise berabere tamamlandı. Sivas'ta oynanan müsabakalarda Samsun'un tek galibiyeti bulunurken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı, 4 maçı ise ev sahibi kazandı
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