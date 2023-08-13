Samsun 8-6 önde

Sivasspor ile Samsunspor oynayacağı maçla birlikte 19. kez rakip olacak. İki takım bugüne kadar 18 kez rakip oldu. Bu müsabakaların 8'ini Samsun, 6'sını da Sivas kazandı. İki takım arasındaki 4 maç ise berabere tamamlandı. Sivas'ta oynanan müsabakalarda Samsun'un tek galibiyeti bulunurken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı, 4 maçı ise ev sahibi kazandı
Sivasspor ile Samsunspor oynayacağı maçla birlikte 19. kez rakip olacak. İki takım bugüne kadar 18 kez rakip oldu. Bu müsabakaların 8'ini Samsun, 6'sını da Sivas kazandı. İki takım arasındaki 4 maç ise berabere tamamlandı. Sivas'ta oynanan müsabakalarda Samsun'un tek galibiyeti bulunurken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı, 4 maçı ise ev sahibi kazandı