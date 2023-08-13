Kayseri paralandı!

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolcuların alacakları ödendi. Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, "Kimsenin alacağı kalmadı. A'dan Z'ye tüm ödemeler yapıldı. Kulübümüzde bir Allah'ın kulunun bir kuruş alacağı yok. Kayserispor olarak sahaya sıfır kilometre çıkıyoruz. Bu da tarihimizde bir ilktir" cümlesini kurdu.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolcuların alacakları ödendi. Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, "Kimsenin alacağı kalmadı. A'dan Z'ye tüm ödemeler yapıldı. Kulübümüzde bir Allah'ın kulunun bir kuruş alacağı yok. Kayserispor olarak sahaya sıfır kilometre çıkıyoruz. Bu da tarihimizde bir ilktir" cümlesini kurdu.