Gaziantep FK'da Erdal Güneş'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'de yeni sezonun açılış haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından ise Gaziantep FK'dan Erdal Güneş'in açıklamaları dikkat çekti.

İŞTE O SÖZLER:

Hakem hakkında çok konuşmak istemiyorum, tarzım değil ama içim acıyor. Bizden daha çok faul yapan bir takımın sıfır sarı kartla maçı bitirmesi benim çok ilgincime gitti. Ferdi, Gradel'in ayağına bastı. İlk yarı sonunda kesilen bir atağımız var, sarı kart verilmesi gerekiyordu. Takdir haklarını bir şekilde kart olarak göstermedi hocamız. En son pozisyon... Hakeme nazik bir şekilde sordum, kuralın değiştiğini söyledi. Böyle bir kural değişikliği olmuş. Aynı şey Fenerbahçe'nin başına gelseydi son dakikada böyle bir pozisyonla karşı karşıya gelse hangi kararı verirdi, çok merak ediyorum. Bu sorunun cevabını kamuoyuna bırakıyorum.

Kırmızı karta bir şey demiyorum. Maxim gibi tecrübeli bir oyuncunun bu hatayı yapmaması gerekiyordu. O da hatasının farkında. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bize çok önemli katkılarda bulundu. Soyunma odasında ne kadar üzgün olduğunu gördük. Hepimizden tek tek özür diledi. Hatayı kendisi de kabul etmiyor ama maalesef futbolda bunlar var. Değerli bir oyuncu.