Haberler Süper Lig Gaziantep FK'da Erdal Güneş'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler!

Gaziantep FK'da Erdal Güneş'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep FK teknik sorumlusu Erdal Güneş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 01:25
Gaziantep FK'da Erdal Güneş'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'de yeni sezonun açılış haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından ise Gaziantep FK'dan Erdal Güneş'in açıklamaları dikkat çekti.

İŞTE O SÖZLER:

Hakem hakkında çok konuşmak istemiyorum, tarzım değil ama içim acıyor. Bizden daha çok faul yapan bir takımın sıfır sarı kartla maçı bitirmesi benim çok ilgincime gitti. Ferdi, Gradel'in ayağına bastı. İlk yarı sonunda kesilen bir atağımız var, sarı kart verilmesi gerekiyordu. Takdir haklarını bir şekilde kart olarak göstermedi hocamız. En son pozisyon... Hakeme nazik bir şekilde sordum, kuralın değiştiğini söyledi. Böyle bir kural değişikliği olmuş. Aynı şey Fenerbahçe'nin başına gelseydi son dakikada böyle bir pozisyonla karşı karşıya gelse hangi kararı verirdi, çok merak ediyorum. Bu sorunun cevabını kamuoyuna bırakıyorum.

Kırmızı karta bir şey demiyorum. Maxim gibi tecrübeli bir oyuncunun bu hatayı yapmaması gerekiyordu. O da hatasının farkında. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bize çok önemli katkılarda bulundu. Soyunma odasında ne kadar üzgün olduğunu gördük. Hepimizden tek tek özür diledi. Hatayı kendisi de kabul etmiyor ama maalesef futbolda bunlar var. Değerli bir oyuncu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş transferi resmen bitirdi! Şenol Güneş’in yeni prensi imzaya geliyor…
Yazan, yöneten, oynayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan! Atila Aydıner yad ederek paylaştı: Reis ile o zamanlar gençtik tiyatro sahnelerinin tozunu attırırdık
F.Bahçe Edin Dzeko ile kazandı!
G.Saray'dan bonservis rekoru geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu yorumladı! 90+7. dakikadaki pozisyon penaltı mı?
"Umarım Cengiz bana çok gol attırır"
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İstanbul namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Son şampiyona Getafe engeli! Son şampiyona Getafe engeli! 01:20
Toroğlu yorumladı! 90+7. dakikadaki pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 90+7. dakikadaki pozisyon penaltı mı? 00:57
"Umarım Cengiz bana çok gol attırır" "Umarım Cengiz bana çok gol attırır" 00:35
"Ligin ilk maçları her zaman zordur" "Ligin ilk maçları her zaman zordur" 00:26
Dusan Tadic: En önemlisi 3 puanı almaktı! Dusan Tadic: En önemlisi 3 puanı almaktı! 00:22
F.Bahçe G.Antep maçının 90+7. dakikasında tartışmalı pozisyon! F.Bahçe G.Antep maçının 90+7. dakikasında tartışmalı pozisyon! 00:14
Daha Eski
İsmail Kartal: Kırmızı karttan sonra... İsmail Kartal: Kırmızı karttan sonra... 00:08
İzmir'de kazanan Sakaryaspor! İzmir'de kazanan Sakaryaspor! 00:00
F.Bahçe Edin Dzeko ile kazandı! F.Bahçe Edin Dzeko ile kazandı! 23:51
Ergin Ataman: Mükemmel oynadık! Ergin Ataman: Mükemmel oynadık! 23:26
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır! Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır! 23:18
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon 23:10