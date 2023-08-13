Çaykur Rizespor taktik çalıştı

Süper Lig'inin ilk haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas antrenmanı ile devam etti. Reaksiyon çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapan oyuncular, korner ve serbest vuruş çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. İdmanın ardından yeşil-mavililer, Adana'ya hareket etti. Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek Azubuike'nin yanı sıra Sinan Osmanoğlu, Mustafa Şengül ve Mame Faye kafilede yer almadı.
SüperLig'inin ilk haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas antrenmanı ile devam etti. Reaksiyon çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapan oyuncular, korner ve serbest vuruş çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. İdmanın ardından yeşil-mavililer, Adana'ya hareket etti. Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek Azubuike'nin yanı sıra Sinan Osmanoğlu, Mustafa Şengül ve Mame Faye kafilede yer almadı.