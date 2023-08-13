Antalya Konya’yı düşünüyor

Lige Trabzon yenilgisiyle başlayan Antalyaspor, gelecek haftaki Konya sınavı hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlılar, pas idmanı sonrası taktik denemeler yaptı. Teknik patron Nuri Şahin, "Gelecek hafta kazanıp ilk galibiyetimizi almak amacındayız" diye konuştu.
Lige Trabzon yenilgisiyle başlayan Antalyaspor, gelecek haftaki Konya sınavı hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlılar, pas idmanı sonrası taktik denemeler yaptı. Teknik patron Nuri Şahin, "Gelecek hafta kazanıp ilk galibiyetimizi almak amacındayız" diye konuştu.