Pendikspor Hatayspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta heyecanı sürüyor.
Pendikspor ile Atakaş Hatayspor ligin ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede Çağdaş Altay düdük çalıyor.
İki takım da sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
PENDİKSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Pendikspor: Burak, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Sequira, Gökcan, Vukovic, Adsman, Halil, Thuram, Görkem
Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos, Bertuğ, Joelson
PENDİKSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Hatayspor maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.