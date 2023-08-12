Haberler Süper Lig Konyaspor İstanbulspor maçı CANLI

Konyaspor İstanbulspor maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Konyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. İki takım da lige 3 puanla başlamak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 22:00
Konyaspor İstanbulspor maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Ligin ilk haftasında Konyaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.

Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirisiniz...

KONYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Kahraman, Guılherme, Soner, Bruno, Muric, Yunus, Marlos, Sokol

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi, Ndao, Kenio, İbrahim Yılmaz

KONYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - İstanbulspor maçı saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig’de yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Galatasaray’a bir tarihi çalım daha geliyor…
Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı
Konya'da kazanan çıkmadı!
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konya'da kazanan çıkmadı!
Kasımpaşa uzatmalarda güldü!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Ağustos)
Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bakan Işıkhan emekli zammı ile toplu sözleşme tarihini duyurdu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Giresun'da kazanan Bodrum! Giresun'da kazanan Bodrum! 21:58
12 Dev Adam farklı başladı 12 Dev Adam farklı başladı 21:45
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 21:16
Kasımpaşa uzatmalarda güldü! Kasımpaşa uzatmalarda güldü! 21:11
Cristiano Ronaldo Jesus'u yıktı! Cristiano Ronaldo Jesus'u yıktı! 21:00
Ozan Tufan Hull City'i uçurdu! Ozan Tufan Hull City'i uçurdu! 20:15
Daha Eski
Caner attı Eyüpspor kazandı! Caner attı Eyüpspor kazandı! 19:01
B. Dortmund farklı skorla turladı B. Dortmund farklı skorla turladı 18:33
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 18:22
Kayserispor - G.Saray | CANLI Kayserispor - G.Saray | CANLI 18:08
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 17:56
Pendikspor - Hatayspor | CANLI Pendikspor - Hatayspor | CANLI 17:52