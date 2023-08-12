Konyaspor İstanbulspor maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Ligin ilk haftasında Konyaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.
Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirisiniz...
KONYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Kahraman, Guılherme, Soner, Bruno, Muric, Yunus, Marlos, Sokol
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi, Ndao, Kenio, İbrahim Yılmaz
KONYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor - İstanbulspor maçı saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.