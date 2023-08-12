Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta heyecanı sürüyor.
Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü ligin ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalıyor.
İki takım da sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Moradha, Gomis, Fall
Ankaragücü: Rafal, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Hanousek, Tolga, Djokanovic, Beridze, Efkan, Ali Sowe
KASIMPAŞA - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Ankaragücü maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.