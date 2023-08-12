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Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İki takım da sezona 3 puanla başlamak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 19:08 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:15
Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta heyecanı sürüyor.

Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü ligin ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

İki takım da sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Moradha, Gomis, Fall

Ankaragücü: Rafal, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Hanousek, Tolga, Djokanovic, Beridze, Efkan, Ali Sowe

KASIMPAŞA - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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