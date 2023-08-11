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Santrfora yabancı gelecek

10 transfer yapan, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, 2'si yabancı 4 oyuncu daha alacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer yapacağız. Özellikle santrfor bölgesine yabancı oyuncu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Santrfora yabancı gelecek
10 transfer yapan, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, 2'si yabancı 4 oyuncu daha alacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer yapacağız. Özellikle santrfor bölgesine yabancı oyuncu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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