Santrfora yabancı gelecek

10 transfer yapan, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, 2'si yabancı 4 oyuncu daha alacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer yapacağız. Özellikle santrfor bölgesine yabancı oyuncu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
10 transfer yapan, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor, 2'si yabancı 4 oyuncu daha alacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer yapacağız. Özellikle santrfor bölgesine yabancı oyuncu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.