Konyaspor’da şok ayrılık!

Konyaspor, 1 hafta önce transfer ettiği 33 yaşındaki Fransız orta saha Schneiderlin'in ailevi sebeplerden dolayı ayrılmak istediğini ve kontratının feshedildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada; 2 yıllık sözleşme imzalayan Schneiderlin'in ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği ve kontratının karşılıklı feshedildiği duyuruldu.
Konyaspor, 1 hafta önce transfer ettiği 33 yaşındaki Fransız orta saha Schneiderlin'in ailevi sebeplerden dolayı ayrılmak istediğini ve kontratının feshedildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada; 2 yıllık sözleşme imzalayan Schneiderlin'in ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği ve kontratının karşılıklı feshedildiği duyuruldu.