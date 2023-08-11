Hatayspor’a Nesine desteği

Nesine.com 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi sonrasında, Süper Lig'e ara veren Atakaş Hatayspor ile yaralarını birlikte saracak. Nesine.com ve Atakaş Hatayspor arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Nesine.com, 2023-2024 futbol sezonu için Atakaş Hatayspor'un ana sponsoru ve Atakaş Hatayspor Futbol A Takımı forma kol sponsoru oldu.
Nesine.com 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi sonrasında, Süper Lig'e ara veren Atakaş Hatayspor ile yaralarını birlikte saracak. Nesine.com ve Atakaş Hatayspor arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Nesine.com, 2023-2024 futbol sezonu için Atakaş Hatayspor'un ana sponsoru ve Atakaş Hatayspor Futbol A Takımı forma kol sponsoru oldu.