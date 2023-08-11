Adana’da iddialı

Çaykur Rizespor, üst üste patlattığı transfer bombalarıyla Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında, Pazar günü saat 21.45'te konuk olacağı güçlü rakibi Adana Demirspor karşısına iddialı bir şekilde çıkacak. Atmacalar'ın yeni transferlerinin Adana deplasmanında forma giymesi bekleniyor.
ÇaykurRizespor, üst üste patlattığı transfer bombalarıyla Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında, Pazar günü saat 21.45'te konuk olacağı güçlü rakibi Adana Demirspor karşısına iddialı bir şekilde çıkacak. Atmacalar'ın yeni transferlerinin Adana deplasmanında forma giymesi bekleniyor.