Süper Lig’de ilk iki hafta programı

TFF'nin açıklamasına göre 11 Ağustos'ta başlayacak sezonun ilk iki hafta programında, takımlarımızın Avrupa kupalarındaki maçlarına göre değişikilikler de planlandı. Buna göre G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ne devamı halinde; F.Bahçe-G.Antep maçı 12 Ağustos Cumartesi 19.15'e, Pendik-Hatay maçı 13 Ağustos Pazar 19.15'e, K.Gümrük- Beşiktaş maçı 13 Ağustos Pazar 21.45'e alınabilecek. G.Saray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederse; F.Bahçe-G.Antep FK maçı 12 Ağustos Cumartesi 21.45'te, Kayseri-G.Saray maçı 13 Ağustos pazar 21.45'te oynanacak. Ayrıca 7 Ağustos'taki kura çekimine göre ikinci hafta programında da değişiklik yapılabilecek.