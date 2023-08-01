Porto'nun beki Alanyaspor'a

Transferin hızlı ekiplerinden Alanyaspor, Portekiz devi Porto'dan ayrılan Manafa ile anlaşmak üzere. Turuncu-yeşillilerin, Süper Lig'den de birçok talibi olan Porto'nun 29 yaşındaki sağ bekiyle imza aşamasına geldiği öğrenildi. 5 sezondur Porto'daki tecrübeli savunmacı, 129 karşılaşmada görev aldı. Geçen sezon 10 maçta şans buldu.
Transferin hızlı ekiplerinden Alanyaspor, Portekiz devi Porto'dan ayrılan Manafa ile anlaşmak üzere. Turuncu-yeşillilerin, Süper Lig'den de birçok talibi olan Porto'nun 29 yaşındaki sağ bekiyle imza aşamasına geldiği öğrenildi. 5 sezondur Porto'daki tecrübeli savunmacı, 129 karşılaşmada görev aldı. Geçen sezon 10 maçta şans buldu.