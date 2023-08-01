Mavi - Şimşekler'e 1.98'lik golcü iddiası

İtalya'dan Adana Demirspor için golcü iddiası geldi. Tutto Salernitana sitesi, santrfor arayan mavi-şimşeklere Salernitana'dan ayrılan Nijeryalı golcü Simy Nwankwo'yu yazdı. 31 yaşındaki, 1.98 boyundaki tecrübeli santrforla görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. Geçen sezon İtalya Serie B'de kiralık gittiği Benevento'da oynadığı 22 maçta skor katkısı sağlayamadı. Dev forvet, 4 kez de milli olurken, 1 gol attı.
İtalya'danAdana Demirspor için golcü iddiası geldi. Tutto Salernitana sitesi, santrfor arayan mavi-şimşeklere Salernitana'dan ayrılan Nijeryalı golcü Simy Nwankwo'yu yazdı. 31 yaşındaki, 1.98 boyundaki tecrübeli santrforla görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. Geçen sezon İtalya Serie B'de kiralık gittiği Benevento'da oynadığı 22 maçta skor katkısı sağlayamadı. Dev forvet, 4 kez de milli olurken, 1 gol attı.