Gruplara kalacağız

Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında Perşembe günü Cluj'u ağırlayacak Adana Demirspor'da Akintola ve Manev umut dağıttı. Nijeryalı sağ açık Akintola, "Sahamızda elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçta galip gelmek istiyoruz" derken, Makedon stoper Manev ise, "Öncelikli hedefimiz gruplara kalabilmek diye iddialı konuştu.
Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında Perşembe günü Cluj'u ağırlayacak Adana Demirspor'da Akintola ve Manev umut dağıttı. Nijeryalı sağ açık Akintola, "Sahamızda elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçta galip gelmek istiyoruz" derken, Makedon stoper Manev ise, "Öncelikli hedefimiz gruplara kalabilmek diye iddialı konuştu.