Kayserispor’da Atan mutsuz

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ilk kamp döneminin bittiğini ve transfer tahtasının açılmamasından dolayı mutsuz olduğunu söyledi. Atan, "Mutsuzum, mutsuz olduğumu söyleyebilirim. Maalesef biz daha henüz tahtayı açıp oyuncularla görüşme veya süreci yönetme durumuna bile gelemedik" diye isyan etti.
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ilk kamp döneminin bittiğini ve transfer tahtasının açılmamasından dolayı mutsuz olduğunu söyledi. Atan, "Mutsuzum, mutsuz olduğumu söyleyebilirim. Maalesef biz daha henüz tahtayı açıp oyuncularla görüşme veya süreci yönetme durumuna bile gelemedik" diye isyan etti.