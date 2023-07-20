Bu hafta imza şov var

Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakır, "Sözleşmesi sona eren 11 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Prensip anlaşmasına vardığımız önemli oyuncular var. Birkaçı ile bu hafta içi resmi sözleşme imzalayacağız" diye konuştu.
Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakır, "Sözleşmesi sona eren 11 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Prensip anlaşmasına vardığımız önemli oyuncular var. Birkaçı ile bu hafta içi resmi sözleşme imzalayacağız" diye konuştu.