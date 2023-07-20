2. takımları olacağız

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in yeni sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirel, "Bundan sonra gittiğimiz her statta Hatayspor herkesin 2. takımı olacaktır. Herkes bize misafirperverlik yapacaktır. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in yeni sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirel, "Bundan sonra gittiğimiz her statta Hatayspor herkesin 2. takımı olacaktır. Herkes bize misafirperverlik yapacaktır. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.