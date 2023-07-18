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Fikstür çekiliyor

Futbol ailesinin büyük bir merakla beklediği Süper Lig ile 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekimleri geldi çattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Fikstür çekiliyor

Futbol ailesinin büyük bir merakla beklediği Süper Lig ile 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekimleri geldi çattı. Geçtiğimiz hafta Mehmet Büyükekşi başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısını yapan Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig fikstür çekimi bugün saat 19.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecek. Futbolumuzun yıldız ve efsane futbolcuları ile kıymetli sanatçı ve davetlilerinin de katılacağı fikstür çekiminde program şöyle: 19.30 KOKTEYL, 20.30 CEREN GÜNDOĞDU

KONSERİ, 20.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI 21.00 Fikstür çekimi

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