Portanova, Boğa’ya

İstanbulspor, transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. Boğalar, İtalya Serie A'ya yükselen Genoa'yla kontratının son yılındaki Portanova'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 23 yaşındaki orta saha, geçen sezon 14 maçta 1 gol, 2 asist yaptı. Genç futbolcu, İtalya Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.
İstanbulspor, transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. Boğalar, İtalya Serie A'ya yükselen Genoa'yla kontratının son yılındaki Portanova'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 23 yaşındaki orta saha, geçen sezon 14 maçta 1 gol, 2 asist yaptı. Genç futbolcu, İtalya Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.