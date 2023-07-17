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Portanova, Boğa’ya

İstanbulspor, transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. Boğalar, İtalya Serie A'ya yükselen Genoa'yla kontratının son yılındaki Portanova'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 23 yaşındaki orta saha, geçen sezon 14 maçta 1 gol, 2 asist yaptı. Genç futbolcu, İtalya Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Portanova, Boğa’ya
İstanbulspor, transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. Boğalar, İtalya Serie A'ya yükselen Genoa'yla kontratının son yılındaki Portanova'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 23 yaşındaki orta saha, geçen sezon 14 maçta 1 gol, 2 asist yaptı. Genç futbolcu, İtalya Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.
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