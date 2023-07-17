Golcü ve stoper

Nani'yi alan Adana Demirspor'da Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Sancak, sosyal medyada transfer çalışmalarıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara, "Hiç transfer yapmasak bile kadromuz yeterli. Buna rağmen bir santrafor, bir stoper daha alacağız" yanıtını verdi.
Nani'yi alan Adana Demirspor'da Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Sancak, sosyal medyada transfer çalışmalarıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara, "Hiç transfer yapmasak bile kadromuz yeterli. Buna rağmen bir santrafor, bir stoper daha alacağız" yanıtını verdi.