Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, orta saha transferini çok önemsediklerini söyledi. Başkan Yıldırım, "Önceliğimiz orta saha transferi. 6, 8 ve 8,5 numara pozisyonlarında oynayacak oyuncular arıyoruz. Ayrıca sağ ve sol kanatlara da oyuncu bakacağız. Hedefimizde bazı oyuncular var, transferleri yakındır" diye konuştu.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, orta saha transferini çok önemsediklerini söyledi. Başkan Yıldırım, "Önceliğimiz orta saha transferi. 6, 8 ve 8,5 numara pozisyonlarında oynayacak oyuncular arıyoruz. Ayrıca sağ ve sol kanatlara da oyuncu bakacağız. Hedefimizde bazı oyuncular var, transferleri yakındır" diye konuştu.