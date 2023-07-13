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Önceliğimiz orta saha

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, orta saha transferini çok önemsediklerini söyledi. Başkan Yıldırım, "Önceliğimiz orta saha transferi. 6, 8 ve 8,5 numara pozisyonlarında oynayacak oyuncular arıyoruz. Ayrıca sağ ve sol kanatlara da oyuncu bakacağız. Hedefimizde bazı oyuncular var, transferleri yakındır" diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Önceliğimiz orta saha
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, orta saha transferini çok önemsediklerini söyledi. Başkan Yıldırım, "Önceliğimiz orta saha transferi. 6, 8 ve 8,5 numara pozisyonlarında oynayacak oyuncular arıyoruz. Ayrıca sağ ve sol kanatlara da oyuncu bakacağız. Hedefimizde bazı oyuncular var, transferleri yakındır" diye konuştu.
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