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Antalyaspor Bytqi'yle el sıkıştı

12 futbolcusuyla yollarını ayıran Antalyaspor'da transferler başlıyor. Kırmızı-beyazlılar, Yunan devi Olimpiakos'tan Zymer Bytyqi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 2020-2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olan Bytyqi, 2 sezon yeşil-beyazlı formayı giydi. Anadolu Kartalı'nda oynadığı 56 maçta, 11 gol ve 15 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon devre arasında Olimpiakos'a 1 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı sol açık sadece 3 maça çıkarken, skor katkısı sağlayamadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Antalyaspor Bytqi'yle el sıkıştı
12 futbolcusuyla yollarını ayıran Antalyaspor'da transferler başlıyor. Kırmızı-beyazlılar, Yunan devi Olimpiakos'tan Zymer Bytyqi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 2020-2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olan Bytyqi, 2 sezon yeşil-beyazlı formayı giydi. Anadolu Kartalı'nda oynadığı 56 maçta, 11 gol ve 15 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon devre arasında Olimpiakos'a 1 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı sol açık sadece 3 maça çıkarken, skor katkısı sağlayamadı.
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