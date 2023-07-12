Trendyol Süper Lig

TFF, e-ticaret platformu Trendyol ile Süper Lig ve 1. Lig için bugün isim sponsorluğu anlaşması imzalayacak. TFF’den yapılan açıklamaya göre anlaşma, imza töreni, bugün Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 11.00’de düzenlenecek. Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin katılacak.
TFF, e-ticaret platformu Trendyol ile Süper Lig ve 1. Lig için bugün isim sponsorluğu anlaşması imzalayacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, imza töreni, bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.00'de düzenlenecek. Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin katılacak.