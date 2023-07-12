Efkan Ankaragücü'nde

Transferin hareketli kulübü Ankaragücü, son olarak Alanyaspor'da forma giyen ve takımdan ayrılan gurbetçi Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı" ifadesine yer verildi. İmza töreninde Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı belirtildi. 27 yaşındaki Bekiroğlu, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 27 maçta forma giydi ve 4 gol, 3 asist katkısı sağladı.
Transferinhareketli kulübü Ankaragücü, son olarak Alanyaspor'da forma giyen ve takımdan ayrılan gurbetçi Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı" ifadesine yer verildi. İmza töreninde Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı belirtildi. 27 yaşındaki Bekiroğlu, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 27 maçta forma giydi ve 4 gol, 3 asist katkısı sağladı.