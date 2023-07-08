Resmen açıklandı! Emre Taşdemir Pendikspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi.
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir'i resmen renklerine bağladı.
İstanbul ekibi, 27 yaşındaki sol bekin transferini sosyal medya hesabından "Emre Taşdemir Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir'i renklerine bağladı. Ailemize Hoş Geldin Emre Taşdemir!" sözleriyle yayınladı.
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Emre Taşdemir Pendiksporumuz'da! 🔥
Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir'i renklerine bağladı.
💪🏻 Ailemize Hoş Geldin Emre Taşdemir!#ŞampiyonPendikspor 🏆 pic.twitter.com/DXvVQ6tn0x
— Pendikspor (@PendiksporK) July 8, 2023