Haberler Süper Lig Resmen açıklandı! Emre Taşdemir Pendikspor'da

Resmen açıklandı! Emre Taşdemir Pendikspor'da

Galatasaray'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Emre Taşdemir'in yeni adresi belli oldu. 27 yaşındaki sol bek, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'a transfer oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 20:17
Resmen açıklandı! Emre Taşdemir Pendikspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir'i resmen renklerine bağladı.

İstanbul ekibi, 27 yaşındaki sol bekin transferini sosyal medya hesabından "Emre Taşdemir Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir'i renklerine bağladı. Ailemize Hoş Geldin Emre Taşdemir!" sözleriyle yayınladı.

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