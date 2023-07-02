‘Çok güzel işler yapacağız’

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Süper Lig'de kalıcı olmak, güzel işler yapmak, güzel futbol oynayıp herkese keyif verecek bir takım olmak adına çaba gösteriyoruz." dedi. İki sene içerisinde 2. Lig'den Süper Lig'e gelen bir takımın oyuncu kadrosu ve teknik kadrosunu korunması, başarının en güzel işareti" ifadesini kullanan Özköylü, transfer çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekleyip "Bu ligde çok güzel işler yapacağımıza da Allah'ın izniyle inanıyoruz" diye konuştu.